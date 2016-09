Pro Evolution Soccer 2017 - Grafik-Vergleich: PC gegen PS3 und Xbox 360

29.09.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Wir vergleichen die Grafik von PES Pro Evolution Soccer 2017 auf PC, PS3 und Xbox 360. Die PC-Version ist auf maximale Grafik-Details gestellt. Wir haben alle Szenen zu identischen Bedingungen aufgenommen, also gleiche Stadien, Wetter- und Tageszeiten. Die Aufnahmen stammen aus einem Freundschaftsspiel des FC Barcelona gegen Arsenal London im Camp Nou Stadion bei Regen und Nacht. Die Idee zum Video entstand durch unseren Vergleich der PC Version mit den Current-Gen Konsolen PS4 und Xbox One. Dort wurde deutlich, dass der PC Port nicht von der Current-Gen Technologie profitiert hat. Im Video haben wir einen One GameStar-PC Ultra mit einer GeForce GTX 980 Ti benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.