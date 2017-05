Pro Evolution Soccer 2018 - Erster Teaser Trailer zu Konamis Fußball-Simulation

Mittwoch, 17. Mai 2017 um 17:07

Konami hat Pro Evolution Soccer 2018 nun offiziell angekündigt und den Release-Termin am 14. September 2017 bestätigt. Zudem wurde ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht, allerdings kündigt der kurze Spot im Grunde nur die Veröffentlichung des richtigen Trailers am 13. Juni an.

Laut der offizieller Homepage soll vor allem die PC-Version von Pro Evo 2018 grundlegend verbessert werden, um inhaltlich und grafisch auf Augenhöhe mit den Konsolenvarianten auf PS4 und Xbox One sein zu können.

Ansonsten dürfen sich Fans der Fußball-Suimulation über einen neuen Online-Koop-Modus, überarbeitete Menüs und die Rückkehr des Random Selection Modus freuen.