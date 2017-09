Project Octopath Traveler - Gameplay-Trailer zum JRPG zeigt Kampfsystem, Gratis-Demo ab sofort spielbar

Donnerstag, 14. September 2017 um 12:00

Publisher Square Enix und die Produzenten von Bravely Default haben ein neues JRPG-Projekt im Ärmel, das derzeit noch auf den Arbeitstitel Project Octopath Traveler hört. Im Zuge des Nintendo Direct-Events wurde ein neuer Gameplay-Trailer des Nintendo Switch exklusiven Spiels gezeigt, der uns nicht nur das Kampfsystem vorstellt, sondern uns auch verrät, worauf wir uns bei unserem Abenteuer überhaupt einstellen dürfen.

Wir starten unsere Reise mit einem von acht spielbaren Helden mit jeweils eigenen Talenten, Interaktionsmöglichkeiten und Zielen. An welchem Punkt auf der Map unsere Reise beginnt, wohin es uns in der Spielwelt "Osterra" als Nächstes verschlägt und welche Gefährten wir unterwegs aufgabeln, liegt an uns, heißt: Jeder Held verspricht ein anderes Abenteuer, das wir erleben.

Als Krieger Olberic ist es beispielsweise möglich, nahezu jeden zum Duell herfausordern. Dadurch entlarven wir Bösewichte oder räumen Charaktere aus den Weg, die unsere Weiterreise blockieren. Mit der Tänzerin Primrose wiederum erhalten wir die Option, andere Charaktere zu "verführen", sodass sie uns folgen. Außerdem können wir so Vermisste finden und zurückbringen oder Feinde in eine Falle locken.

Die Kämpfe sind ein Mix aus einem klassischem rundenbasierten System und neuen Mechaniken wie das Boost-System, das uns erlaubt, in der Runde Boost-Punkte zu sammeln. Damit steigern wir entweder die Stärke unserer Angriffe und Fähigkeiten oder lösen Kettenangriffe aus.

Project Octopath Traveler erscheint 2018 weltweit exklusiv für die Nintendo Switch. Um euch ein Bild des kommenden JRPGs zu machen, könnt ihr euch ab sofort eine kostenlose Demo aus den eShop der Nintendo Switch herunterladen, in der ihr entweder als Olberic oder als Primrose losziehen dürft.