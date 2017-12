PUBG - PC gegen Xbox One: Grafikvergleich und Frame-Rate Test

Donnerstag, 14. Dezember 2017 um 08:56

Der beliebte Battle Royale Shooter PUBG hat es nun auch auf die Xbox One geschafft. Wir vergleichen daher die Grafik von PUBG (PlayerUnkown's Battlegrounds) auf PC und Xbox One, außerdem werfen wir einen Blick auf die Performance auf beiden Plattformen.

Der PC ist im Video auf »ultra« Grafikdetails und 1080p Auflösung gestellt. Die Wetterbedingungen und Tageszeiten sind zufällig, daher sind sie auch in den Aufnahmen nicht identisch, aber zumindest ähnlich.

Auf der Xbox One läuft PUBG mit niedrigen Grafikdetails. Schließt man eine USB-Tastatur an seine Xbox One an, so bekommt man Zugang zu dem eigentlich versteckten Grafimenü.

Trotz der niedrigen Grafikdetails ist die Performance auf der Xbox One sehr unbeständig. PUBG zielt auf der Konsole auf 30 fps, bricht aber in vielen Situationen massiv und dauerhaft ein. In der Lobby etwa fällt die Bildrate auf unter 20 fps, auch während der Landung mit dem Fallschirm bleibt die Bildrate konstant unter 20 Bildern pro Sekunde.

Nach der Landung verbessert sich die Performance spürbar und bleibt in vielen Fällen bei annähernd 30 fps. Trotzdem sind Einbrüche möglich, insbesondere beim Betreten von Häusern oder in Häusern selbst.

Unser Testsystem:

Intel Core i7 6700K

16 GB DDR4 RAM 2133 MHz

Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

250 GB Samsung 850 Evo SSD

2 TB Seagate Desktop

Windows 10 Creators Update

