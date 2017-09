Raiders of the Broken Planet - Trailer: Open Beta jetzt auf PC, PS4 & Xbox One gestartet

Freitag, 15. September 2017 um 17:35

Die Open Beta zum Shooter Raiders of the Broken Planet ist gestartet und läuft übers Wochenende auf PC (Steam), PS4 und Xbox One. Enden soll die offene Beta am 18. September um 12 Uhr mittags.

4 gegen KI, 4 gegen 1 und KI

Die Beta enthält das, was zum Release am 22. September auch als kostenloser Prolog-Abschnitt spielbar ist, nämlich zwei Kampagnen-Missionen - das Tutorial und die Mission Hanging by a Thread. Während man das Tutorial nur allein spielen kann, kann die richtige Story-Mission auch im 4-Spieler-Koop erledigt werden. Außerdem kann ein fünfter Spieler auf Seiten der KI gegen die anderen Spieler kämpfen und diese daran hindern, ihre Missionsziele zu erfüllen.

Ab dem 22. September gibt es dann auch die erste Kampagne »Alien Myth« für den neuen Shooter der Castlevania: Lords of Shadow-Macher von Mercury Steam. Die Missionssammlung wird 10 Euro kosten, in der Saison 2017/2018 sollen noch drei weitere Kampagnen folgen.

Einer von vielen Helden vorgestellt.

In diesem Trailer wird einer der vielen Helden vorgestellt, aus denen man für das Spiel wählen kann. Diesmal steht Konstantin im Mittelpunkt und er wird mit einigen Gameplay-Szenen vorgestellt, die seine Fähigkeiten zeigen.

Einstieg leicht gemacht: So funktioniert Raiders of the Broken Planet