Raiders of the Broken Planet - Trailer, Termin & Kampagnen-Preise wie erwartet

Sonntag, 20. August 2017 um 15:07

Wie schon in unserer Preview zu Raiders of the Broken Planet vorausgesagt, wird der neue Koop-Shooter von den Machern von Castlevania: Lords of Shadow tatsächlich mit einem kostenlosen Prolog veröffentlicht. Jeder wird die zwei Missionen umfassende Einführung ab dem 22. September auf PC, PS4 und Xbox One herunterladen und im Singleplayer, Koop oder dem 4-gegen-1-Multiplayer des Spiels ausprobieren können.

Kampagnen einzeln kaufen; endlich steht der Preis fest

Bei unserem Besuch in Madrid wollten uns die Entwickler von MercurySteam noch nicht verraten, wieviel die Story-Kampangen dann kosten werden. Jetzt wissen wir: Jede Kampagne mit jeweils vier Story-Missionen wird 10 Euro kosten und eine eigenständige Geschichte erzählen.

Für die erste Season 2017/2018 sind vier dieser Kampagnen geplant. Los geht's ebenfalls am 22.9. mit »Alien Myths«. Außerdem liefert jede Kampagne neue Helden, die dann auch in den anderen Kampagnen gespielt werden können. In welcher Reihenfolge man die Kampagnen spielt, soll keine Rolle spielen.

Wer sind die Helden?

Zusammen mit der Release- und Preisankündigung wurde auch dieser Cinematic-Trailer veröffentlicht, der einige der Helden im Kampf zeigt. In Raiders of the Broken Planet setzt jeder Held auf eine spezifische Waffe und eine Spezialfähigkeit, was das Lernen der Helden recht einfach macht. Trotzdem spielen sich die Figuren teils sehr unterschiedlich.

Im 4-gegen-1-Modus kämpft einer der Helden zusammen mit den KI-Truppen gegen die anderen vier Spieler. Während die vier Angreifer jedoch ein Missionsziel erfüllen müssen, muss der Antagonis seine Gegner nur lange genug aufhalten.