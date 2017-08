Rainbow Six Siege - Trailer zu den Pro League Finals zeigt erstmals die Hong-Kong Operator

Montag, 14. August 2017 um 13:00

Der Trailer zu Rainbow Six Siege kündigt die Finalrunden der Pro League Turnierserie der 2. Season an. Das Event findet in der ESL-Arena auf der Gamescom 2017 in Köln statt. Dort treten die weltweit besten Teams um ein Gesamtpreisgeld von 237.500 US-Dollar an,

Zugleich werden auch die neuen Inhalte der nächsten Erweiterung Blood Orchid enthüllt. Der Gratis-DLC bringt die kostenlose Theme-Park-Map sowie gleich drei neue Operator (zwei der Hong-Kong-Sondereinheit SDU und einer der polnischen GROM) mit neuen Waffen und Gadgets an den Start.

Die Operators sind für Besitzer des Season Pass bereits ab dem 29. August spielbar, am 5. September dann auch für alle anderen.

Weitere Infos zu den GROM- und Hong-Kong-Operators und der Freizeitpark-Karte gibt es in unserer Meldung zum Thema.