ReCore - Grafik-Vergleich: PC gegen Xbox One

Wir vergleichen die Grafik von ReCore auf dem PC mit ultra Grafik-Details mit der Xbox One. Eine Übersicht über die Grafik-Optionen gibt es am Ende des Videos. ReCore ist ein Action-Abenteuer in der Third-Person-Perspektive und erzählt die Geschichte von Joule Adams, einer technisch versierten jungen Frau, die sich zu einer Kolonie fern der Erde aufgemacht hat. Die ist nämlich ziemlich am Ende, weshalb die Menschen mittels Terraforming eine neue Heimat erschaffen wollten. ReCore ist Teil des Play Anywhere Programms von Microsoft. Man kauft es auf PC oder Xbox One und bekommt eine Kopie des Spiels für beide Plattformen, Windows 10 mit Anniversary Update ist aber Vorraussetzung dafür. Im Video haben wir einen One GameStar-PC Ultra mit einer GeForce GTX 980 Ti benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.