Recore - Launch-Trailer zum Sci-Fi-Adventure

Kurz vor der Veröffentlichung von Recore zeigt der Launch-Trailer Spielszenen und stellt die Prämisse des Action-Adventures vor. Der Spieler übernimmt die Kontrolle über die Protagonistin Joule, die in einer postapokalyptischen Welt ums Überleben kämpft. An ihrer Seite: Roboter-Begleiter, die jeweils eigene Fähigkeiten haben.

Die Begleiter sind nicht nur in Kämpfen zu gebrauchen, sondern sind auch für Rätsel wichtig: Die Roboter-Spinne kann beispielsweise an Wänden laufen, Joule kann sich an den Gefährten hängen. So lassen sich bestimmte Level lösen, die entsprechende Fortbewegung voraussetzen.

Recore ist das erste Spiel, das Microsoft unter dem neuen Programm Play Anywhere veröffentlicht: Das Spiel kann digital für PC und Xbox One gekauft werden, ein einziger Kauf schaltet beide Versionen ohne Zusatzkosten frei. Der Preis ist zudem mit 40 Euro UVP gegenüber AAA-Titeln zumindest etwas günstiger.