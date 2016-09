Recore - Mack-Trailer: Der beste Freund des Menschen ist aus Metall

13.09.2016 59 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Der Trailer »Mack's Day Off« zeigt uns, was Recore-Sidekick Mack in seiner Freizeit macht. Und das hat natürlich recht wenig mit Computerspielen und dafür ganz viel mit Hunden zu tun. So spielt Mack mit seinen vierbeinigen Freunden im Garten, wartet am Fenster und frisst - was sonst - Schrauben.

Eine charmanter Werbetrailer zum PC- und Windows-10-Action-Adventure Recore, denn darin ist Mack unserer erster Begleiter und hilft nicht nur im Kampf, der Roboter-Hund kann auch vergrabene Ressourcen und andere Schätze finden. Als Belohnung bauen wir ihn mit neuen Körperteilen aus.

Mehr zu Recore gibt es im Test. Der Release ist für den 13.9. geplant und da Recore ein Play-Anywhere-Spiel ist, muss man den Titel nur einmal kaufen, um ihn auf PC- und Xbox One spielen zu können.