Red Bull The Pit & Street Fighter 5 - Ankündigungstrailer zum Team-Turnier in Köln

Sonntag, 27. August 2017 um 16:00

Selbst Harte Kämpfer kommen irgendwann nicht mehr allein weiter: das ist die Zeit, sich Verbündete zu suchen und zusammenzustehen! Das Street-Fighter-5-Turnier »Red Bull The Pit« will diesen Geist leben und schickt am 21. und 22. Oktober insgesamt 32 Dreier-Teams in die Arena.

Im Bootshaus in Köln treffen die Mannschaften aufeinander, um im Stil alter Hinterhofkämpfe den Sieger auszumachen. Wer Lust hat, gemeinsam mit seinen Freunden anzutreten, kann sich ab dem 1. September auf der offiziellen Turnierseite bewerben.

Wer – auch das gehört zum Oldschool-Charakter des Turniers – lieber vom Rand aus seinen Favoriten zubrüllt anstatt selbst in den Ring zu steigen oder keine Zeit hat, selbst mitzukämpfen, kann entweder per Stream zuschauen oder mit einer Eintrittskarte ganz direkt Teil des Erlebnisses im Bootshaus werden

GameStar und GamePro sind Medienpartner von »Red Bull The Pit«, wir werden also immer wieder über das Turnier berichten, sobald es Neuigkeiten über Teilnahmebedingungen, Ticketvergabe und Live-Übertragung gibt.

Zur Event-Seite von Red Bull The Pit