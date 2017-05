Rekordstart für Nintendo Switch - Video: Warum die neue Konsole so erfolgreich ist

Freitag, 05. Mai 2017 um 11:30

Die Erfolgsmeldungen für Nintendos Switch überschlagen sich. Beste Launch-Verkäufe der bisherigen Nintendo-Konsolengeschichte, Höchstwertungen für Zelda: Breath of the Wild und und und. Die Switch hat einen Start nach Maß hingelegt. Doch wie geht es weiter mit der Konsole? Kann man jetzt überhaupt schon von einem Erfolg für Nintendo sprechen? Und was plant Nintendo für die Zukunft? Spannende Fragen, die aber angesichts des aktuellen Verkaufs-Hypes um die Konsole auch in den richtigen Kontext gesetzt werden müssen.

Christian Schneider hat Tobias Veltin von der GamePro zu Gast und spricht mit ihm über konkrete Verkaufszahlen, die möglichen Gründe und Einordnung des Launch-Erfolgs, Vergleiche zu vorherigen Nintendo-Konsolen und seine Langzeiterfahrungen mit der Switch. Außerdem geben die beiden einen Ausblick auf die kommenden Monate und das Weihnachtsgeschäft und klären, was die Switch ihrer Meinung nach leisten muss, um langfristig erfolgreich zu sein.