Resident Evil 6: The Final Chapter - Legacy Trailer blickt auf die Filmreihe mit Milla Jovovich zurück

Freitag, 06. Januar 2017 um 13:30

Mit Resident Evil 6: The Final Chapter endet die Filmreihe um Hauptdarstellerin Milla Jovovich. Passend dazu zeichnet der Legacy Trailer die Geschichte der Protagonistin Alice (Jovovich) nach, indem er anfangs Szenen aus den früheren Teilen zeigt.

Resident Evil 6: The Final Chapter führt sie schließlich wieder nach Racoon City. Dort stellt sich Alice ein weiteres Mal zahlreichen Zombies und der Umbrella Corporation entgegen.

Für Regie und Skript zeichnet Paul W.S. Anderson verantwortlich, der die Drehbücher der Vorgänger schrieb und einige von ihnen inszenierte. Neben Milla Jovovich kehren auch Shawn Roberts als Albert Wesker, »Game of Thrones«-Star Iain Glen als Dr. Isaacs und Ali Larter als Claire Redfield zurück. Mit »Orange Is the New Black«-Darstellerin Ruby Rose verzeichnet der Cast zudem einen prominenten Neuzugang.

Resident Evil 6: The Final Chapter startet am 26. Januar 2017 in den deutschen Kinos.