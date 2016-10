Resident Evil 6: The Final Chapter - Weiterer Film-Trailer mit vielen neuen Action-Szenen

19.10.2016 14 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Ein weiterer internationaler Trailer zu Resident Evil 6: The Final Chapter zeigt nicht nur einige neue Szenen mit Milla Jovovich im Kampf gegen Zombies und Mutanten. Auch erfährt man Details zur Story und sieht mehr von ihrem Gegenspieler Dr. Alexander Isaacs (gespielt von Game of Thrones-Star Iain Glen) und Albert Wesker (Shawn Roberts).

Milla Jovovichs kehrt als Alice nach den Ereignissen aus Resident Evil: Retribution dorthin zurück, wo alles begann: Racoon City. Sie nimmt den alles entscheidenden Kampf gegen Umbrella Corporation auf, die ein für alle Mal die letzten Überlebenden der Zombie-Apokalypse auslöschen möchten. Dafür geht Alice sogar eine Allianz mit ihrem Erzfeind Albert Wesker ein.

In weiteren Rollen spielen Ali Larter als Claire Redfield und Ruby Rose als Abigail mit. Die Regie führt erneut Paul W. S. Anderson.

Resident Evil 6 geht am 26. Januar 2017 in den Kinos an den Start.