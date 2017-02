Resident Evil 7 - Alle Enden im Video

Mittwoch, 01. Februar 2017 um 17:29

Wir zeigen im Video alle Enden von Resident Evil 7: Biohazard. Tatsächlich gibt es nämlich 2 Stück - ein gutes und ein schlechtes. Welches man bekommt, wird durch eine wichtige Entscheidung in der Mitte des Spiels beeinflusst.

In unserem Video sieht man deshalb nicht nur die Endsequenzen an sich, sondern auch die Szenen, die dazu führen. In unserem Artikel dazu erklären wir ausführlich, was sich im Spiel alles ändert und wie wir es beeinflussen können - ein Ende ist tatsächlich deutlich besser für uns als das andere und dementsprechend als das »gute Ende« betitelt.

Natürlich enthält unser Video massive Spoiler, wer Resident Evil 7 noch selbst spielen möchte, sollte es also nicht ansehen. Ob sich das selbst spielen lohnt, beantwortet unser Test.