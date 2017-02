Resident Evil 7: Biohazard - Die geheime Story erklärt

Donnerstag, 23. Februar 2017 um 18:30

Resident Evil 7: Biohazard erzählt eine spannende Horrorgeschichte, bei der kaum etwas so ist, wie es zunächst scheint. Denn selbst wer die Gruseltour durch das Baker-Haus bereits durchgespielt hat, muss nicht zwingend die ganze Story mitbekommen haben. Das große Ganze erschließt sich dem Spieler nämlich erst, wenn er gründlich nach allen versteckten Akten sucht, diese aufmerksam genug liest und sich zudem noch in der Resident-Evil-Lore auskennt. In diesem Video erklären wir die Hintergründe der Handlung und erklären, wie sie mit der Resident-Evil-Gesamtstory zusammenhängen.

