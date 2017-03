Resident Evil 7: Daughters - Video: Das richtige Ende und wie man es bekommt

Donnerstag, 02. März 2017 um 12:40

Im Story-DLC Daughters für Resident Evil 7 gibt es wie im Hauptspiel zwei Mögliche Enden. Für das vermeintlich gute Ende bedarf es ein paar wichtiger Schritte, die wir in diesem Video zeigen. Außerdem gibt es am Ende auch die Endsquenze zu sehen - also Spoiler-Warnung!

So kommt man an das gute Ende in Resident Evil 7: Daughters:

1. Zusehen, wie Lukas den Code 1019 auf seinem Handy eingibt.

2. Dietrich aus dem Tunnel holen (am Tunneleingang im Zimmer neben der Küche zu finden).

3. Mit dem Dietrich die verschlossene Schublade im Bad im 2. Stock öffnen und den Schalter mitnehmen.

4. Den Schalter mit dem Pokal in Lukas Zimmer kombinieren.

5. Auf den Dachboden klettern und im Computer den Code eingeben.

6. Bei der Flucht auf dem Balkon am Ende des Gangen durch den schmalen Durchgang zwängen und dort die rote Box öffenen und das Hundekopfrelief mitnehmen.

7. Den Hundekopf am Hauptausgang während der Flucht vor Margerite eninsetzen.

8. Zum Wohnwagen gehen und Mia untersuchen.

Und dann kommt die Endsequenz.

