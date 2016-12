Resident Evil 7 Teaser Demo - Grafik-Vergleich: PC gegen PS4 und Xbox One

Dienstag, 20. Dezember 2016 um 17:24

Wir vergleichen die Grafik vom Resident Evil 7 Teaser Beginning Hour auf dem PC bei maximaler Grafik mit der PS4 und Xbox One.

Die Farben sehen zwischen PC und Konsolen sehr unterschiedlich aus. Auf dem PC darf man zwischen zwei Farbräumen wählen: sRGB und BT.709. Wir vermuten, dass letzterer auf den Konsolen verwendet wird. Er ist älter als sRGB und scheint für den Grünstich verantwortlich zu sein. Beide Konsolen wurden bei vollem RGB-Bereich aufgenommen.

Eine Übersicht über die Grafik-Optionen am PC gibt es am Ende des Videos. Resident Evil 7 Teaser Beginning Hour ist als Demo kostenlos auf Steam, PS4 und Xbox One verfügbar. Wir haben im Video einen One GameStar-PC Ultra mit einer GeForce GTX 1080 benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.