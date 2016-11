Robinson: The Journey - VR-Gameplay und Entwicklertalk zum SciFi-Dino-Adventure

Donnerstag, 03. November 2016 um 15:32

Wir zeigen VR-Gameplay aus Robinson: The Journey. Das Adventure aus dem Hause Crytek erscheint am 9. November 2016 und wird zunächst zeitlich exklusiv für die PlayStation VR (samt PS4-Pro-Support) erhältlich sein. Kurz vor Release besuchte uns Pascal Eggert, der Art Director des Spiels, im Büro und demonstrierte die fertige Version. Im Video zeigen wir den zweiten Spielabschnitt und stellen die verschiedenen Gameplay-Elemente des Science-Fiction-Dino-Abenteuers vor. Obendrein löchern wir Pascal mit Fragen zu VR, zur PS4 Pro und zum Spieldesign.



Hierzu ein Hinweis: Die Spielszenen haben wir über die »Social-Screen«-Funktion der PlayStation VR aufgenommen. Weil dieser Bildschirm nur einen Teil des für den Spieler sichtbaren Bilds zeigt und obendrein die Grafikqalität der Szenen mindert, repräsentiert das Material nicht gänzlich, was der Spieler erlebt - vom immersiven VR-Effekt ganz abgesehen. Gespielt wurde der Titel mittels Controller. Eine Bewegungssteuerung gibt es zum Launch noch nicht. Laut Pascal ist es jedoch kein Zufall, dass das Multitool des Spielcharakters einem Move-Controller verdammt ähnlich sieht.