Rock of Ages 2 - Trailer: Endlich Koop, bessere Zerstörung & Release-Termin

Samstag, 19. August 2017 um 19:20

Rock of Ages 2 wird wohl noch verrückter als der erste Teil. Zumindest lässt der Release-Date-Trailer keinen Zweifel daran, dass der Entwickler ACE Team mit seinem Mix aus Tower-Defense und Rennspiel noch kurioser werden will, als im Original. Wieder dabei: Die Pappfigur-Optik der Monty-Python-Zeichentricks.

Das Gameplay-Video zeigt aber auch, dass die 3D-Spielwelten deutlich detailreicher geworden sind und auch an der Zerstörungs-Engine haben die Macher eindeutig gearbeitet.

Was soll man bei Rock of Ages 2 eigentlich machen?

Das Spiel ist in zwei Hauptelemente unterteilt. Als Verteidiger muss man verhindern, dass ein riesiger Felsbrocken die Türen der eigenen Festung durchschlägt und stellt dazu Verteidigungsanlagen auf. Als Angreifer hingegen lenkt man die Steinkugel möglichst an den Fallen vorbei und in die gegnerische Festung.

Das ganze wird vor Grafiksets gespielt, die von unterschiedlichen kunsthistorischen Epochen geprägt sind - was man in diesem Trailer sehr schön sehen kann.

Diesmal mit Koop-Modus

Neu in Rock of Ages 2: Bigger and Boulder ist ein Slitscreen-Modus für zwei Spieler und ein Online-Multiplayer für bis zu vier Spieler. Neben der Möglichkeit im Versus-Modus gegeneinander zu spielen, kann man die Missionen auch im Koop angehen. Auch davon gibt es im Trailer ein paar Szenen zu sehen.

Rock of Ages 2: Bigger and Boulder soll bereits am 28. August 2017 für PC, PS4 und Xbox One zum Download für 15 Euro veröffentlicht werden. Wer vorbestellt oder in den ersten vier Wochen kauft, bekommt noch das Binding of Isaac Pack, das unter anderem Isaac als spielbare Kugel liefert.

Wer den Vorgänger Rock of Ages auf Steam oder PS4 besitzt bekommt außerdem kostenlos die lachenden Felskugel aus dem Classic Pack.