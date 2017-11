Rocket League - Launch-Trailer stimmt auf Nintendo Switch-Version ein

Mittwoch, 08. November 2017 um 18:30

Rocket League kommt auf die Nintendo Switch – und zwar am 14. November 2017. Um uns auf die kommenden Autofußball-Partien auf der Nitendo-Konsole vorzubereiten, hat Entwickler Psyonix jetzt den Launch-Trailer veröffentlicht, in dem Mario-, Metroid- und Luigie-Flitzer durch die Arenen sausen.

Die Nintendo Switch-Fassung von Rocket League enthält sämtliche Spielmodi der Versionen für PS4, Xbox One und Co. Neben dem Saison-Modus, Drop Shot und Rumble dürfen wir uns außerdem auf Cross-Network-Play freuen. Dank des Features ist es möglich, auf der Nintendo Switch mit Rocket League-Fahrern der Xbox One- und PC-Fassung zu spielen.

Mehr Infos zur Nintendo Switch-Version von Rocket League findet ihr hier.