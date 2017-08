Rune: Ragnarok - Ankündigungs-Trailer zu Rune 2 mit erster Ingame-Grafik

Montag, 28. August 2017 um 20:40

Der erste Teaser-Trailer zu Rune: Ragnarok zeigt ein paar Szenen in der Ingame-Grafik von Rune 2, das wie schon der PC-Vorgänger von 2000 von Human Head Studios entwickelt wird, dem Team, das vor einigen Jahren die Arbeit an Prey 2 einstellen musste.

Open World und Götter-Krieg

Rune: Ragnarok ist ein Action-Adventure in einer Open World. Die Entwickler versprechen brutale Nahkämpfe gegen Untote und andere Monster bis hin zu Göttern. Schließlich spielt Rune 2 wie der Name schon andeutet im Weltuntergang. Ragnarok hat vor sieben Jahren begonnen und nun ist es an den letzten Menschen, die Welt zu retten. Denn die Götter haben versagt.

Einen Release-Termin oder gar Plattformen für die Rune: Ragnarok veröffentlicht wird, gab es zum Ankündigungs-Zeitpunkt allerdings noch nicht. Vor 2018 muss man sicher nicht mit dem Spiel rechnen.