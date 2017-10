SciFi-Film Bright - Will Smith gegen Orks & Elfen im Behind-the-Scenes-Video

Donnerstag, 19. Oktober 2017 um 10:00

Regisseur David Ayer (End of Watch, Suicide Squad) schickt mit Bright einen etwas anderen Cop-Film auf Netflix an den Start. In dem Science-Fiction-Actionfilm bekommt Will Smith einen ungewöhnlichen Partner an die Seite gestellt: Einen Ork.

Im Behind-the-Scences-Video Ward & Jakoby wird das Cop-Duo als neues Dream-Team vorgestellt. In vielen neuen Szenen bekommen sie die seltsamen Einwohnern der Stadt auf ihrer Streifengang zu sehen, wie Orks, Elfen und Feen. Dabie kommen auch die Macher und Hauptdarsteller zu Wort.

Der SciFi-Actionfilm spielt in einer alternativen Realität der Gegenwart, in der seit Anbeginn der Zeit Menschen, Orks, Elfen und Feen Seite an Seite leben. So kommt es auch zu der ungewöhnlichen Zusammenstellung der beiden Polizisten mit Ward (Will Smith) und Jakoby (Joel Edgerton). Bei einiger ihrer Routinepatrouille machen sie eines nachts eine düstere Entdeckung, die die Zukunft und die Welt für immer verändern wird.

Zur Besetzung gehören Will Smith (Men in Black), Joel Edgerton (Der große Gatsby), Noomi Rapace (Verblendung), Lucy Fry (11.22.63), Edgar Ramirez (Zero Dark Thirty), Margaret Cho (Drop Dead Diva) und Ike Barinholtz (Suicide Squad). Das Drehbuch stammt von Max Landis (Chronicle).

Bright ist ab dem 22. Dezember auf Netflix abrufbar.