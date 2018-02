Sea of Thieves: Der Krake muss warten - Video: Endgame-Ausblick, Echtgeld-Shop & keine Lootboxen

Mittwoch, 14. Februar 2018 um 16:30

Die Closed-Beta von Sea of Thieves war großer Spaß, hinterließ aber viele offene Fragen. Welche Inhalte bringt die Vollversion? Wie sieht’s mit Langzeit-Motivation aus? Wie gestaltet sich das Endgame? Und was hat es mit dem mysteriösen Kraken auf sich?

GameStar-Redakteur Sandro Odak war zu Gast beim Entwickler Rare um die Vollversion zu spielen und erklärt Michael Obermeier im Video, wohin die ganze Freibeuterei überhaupt führen soll.

Keine Lootboxen, aber Echtgeld-Shop

Neben einem ungewöhnlichen Charakter-Editor kommt außerdem der »Games-as-a-Service-Ansatz« des Spiels zur Spache. Denn der Entwickler Rare hat bereits angekündigt, fortwährend neue Inhalte ins Spiel bringen. Trotzdem soll es keine Lootboxen geben. Was man stattdessen an Pets im Echtgeld-Shop kaufen kann und wie die Raid-Inhalte der Totenkopf-Inseln aussehen, besprechen wir im Video.

Sea of Thieves erscheint am 20. März als Play-Anywhere-Titel für Windows 10 und Xbox One und wird außerdem ab Tag 1 Teil des Xbox-Game-Pass-Abos sein.

