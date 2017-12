Sea of Thieves - Entwickler-Video erklärt Multiplayer-System des Piraten-Abenteuers

Donnerstag, 14. Dezember 2017 um 18:45

Das Action-MMO Sea of Thieves verspricht ein nie enden wollendes Piraten-Abenteuer in einer bunten Comic-Welt. In einem aktuellen Video gibt Mike Chapman, Design Director des kommenden Titels, tiefere Einblicke in die Multiplayer-Erfahrung. Dabei verspricht er ein Spiel-System, bei den jeder von uns individuell sein ganz eigenes Piraten-Abenteuer gestalten kann - ganz gleich, ob wir als Team mit unserer Crew oder als einsamer Wolf unterwegs sind.

Außerdem will das Action-Adventure mit seinem dynamischen Fortschritts-System ein Spiel mit niedriger Partizipationsschwelle ermöglichen. Ziel ist es dabei, dass Spieler gemeinsam Spaß haben, ganz gleich, wie groß die Diskrepanz zwischen den Leveln ihrer Spielfiguren ist. Wie die Entwickler diesen Plan umsetzten, erklärt Chapman in dem Video.

Die Entwickler versprechen, weiterhin eng mit der Community zusammenzuarbeiten, so wie sie es schon während der Alpha getan haben. Aktuell befindet sich das Piraten-Action-MMO in der Beta-Phase. Am 20. März 2018 können wir dann endlich offiziell in See stechen - dann soll Sea of Thieves für Xbox One und PC erscheinen.