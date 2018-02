Sea of Thieves - Entwickler-Video stellt die Story zum Piratenspiel vor

Sonntag, 11. Februar 2018 um 13:03

In einem neuen Entwickler-Video zu Sea of Thieves stellt Mike Chapman, der Design Director hinter Rares neuem Spiel, Lore und Story des Koop-Piratenspiels vor. Man begegnet in der Welt zahlreichen unterschiedlichen NPCs, die beispielsweise der Händlerallianz oder dem Seelenorden angehören.

Die sollen allesamt ihre eigenen Ziele verfolgen. So wollen die Händler zum Beispiel das Handelsnetz kontrollieren, während der Orden sich für Magie und alles Mysteriöse interessiert.

Außerdem soll die Spielwelt voller Hinweise auf ihre Einwohner wie Höhlenmalerei, gemeißelte Botschaften oder Namen stecken. Wie in Mehrspieler-Titeln üblich, sollen die Spieler aber auch ihre eigenen Geschichte erzählen können. Sea of Thieves erscheint am 20. März für PC und Xbox One, mit Cross-Play. Eine Closed Beta hat bereits stattgefunden, wie Dataminer herausfanden, kann man das Abenteuer vorm Release aber wohl noch einmal in einer Open Beta antesten.