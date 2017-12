Sea of Thieves - Piraten-Spaß voraus: Release-Termin, Trailer & Kostüme

Freitag, 08. Dezember 2017 um 08:28

PC- und Xbox-One-Spieler können 2018 mit Sea of Thieves in See stechen, dem neuen Piraten-Onlinespiel von Rare und Microsoft. Im Koop steuert man Segelschiffe, sucht Schätze, bekämpft Skelette und andere Monster und legt sich auch mit anderen Spielern an, ob zu Land oder auf dem Wasser.

Im Rahmen der Game Awards 2017 wurde jetzt neben dem Release-Termin auch dieser Trailer mit Ingame-Szenen aus Sea of Thieves veröffentlicht. Das Video zeigt sowohl Seeschlachten als auch Nahkämpfe an Land und ein paar der Kostüme, die man als Pirat oder Piratin im Spiel tragen kann. Außerdem zeigt das Video die Erkundung eines gesunkenen Schiffswracks und natürlich darf auch ein Huhn nicht fehlen.

Wie eine kurze Szene zeigt, kann man vielleicht sogar Spieler per Schiffskanone verschießen.

Sea of Thieves soll am 20. März 2018 veröffentlicht werden.

