Sea of Thieves - Top-10-Video von Rare: Was ist toll am Spiel?

Donnerstag, 14. September 2017 um 19:16

Damit sie auch mal eine Top-Liste als Video haben, haben die Macher von Sea of Thieves hier 10 Dinge zusammengetragen, die man ihrer Meinung nach unbedingt über das kommende Piratenspiel für PC und Xbox One wissen muss.

Das Video ist natürlich als Werbung gedacht, aber es liefert neben vielen Ingame-Spielszenen auch einen schönen Überblick über das Sea of Thieves und die Möglichkeiten, die man in dem Online-Abenteuer haben wird, von Seeschlachten bis zur Schatzsuche.

Zusammen oder gegeneinander?

Die Entwickler betonen im Video erneut, dass man in Sea of Thieves selbst entscheiden kann, ob man lieber mit anderen zusammen oder gegen andere kämpft - im besten Fall sollte man das aber mit seiner ganzen Crew machen. Da hilft es natürlich auch, dass die Entwickler von Rare Crossplay zwischen PC und Xbox One versprechen.

Einen genauen Release-Termin für Sea of Thieves gibt es leider noch nicht, aktuell laufen immer wieder Alpha-Wochenenden. Für die kann man sich über das Insider-Programm kostenlos bewerben.

