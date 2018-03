Sea of Thieves - Trailer: Charakter- und Schiffsanpassungen & Infinite Pirate Generator erklärt

Sonntag, 04. März 2018 um 17:57

Wie kann man die Schiffe und Spielfiguren in Sea of Thieves anpassen? Und was hat es mit dem Infinite Pirate Generator auf sich? Diese Fragen beantworten die Entwickler des Piratenspiels im Video. Denn bei Sea of Thieves gibt es keinen klassischen Charakter-Editor sondern ein Zufallssystem, das wir auch im Video sehen.

Die Entwickler von Rare erklären im Video, wie die unterschiedlichen Kleidungsstücke und weitere Details angepasst werden, um sie an die verschiedene Figuren anzupassen. Außerdem verraten Lead Charakter Artist Sam Chester und Windows 10 Design Lead Ted Timmins, wie man neue Klamotten im Spiel freischaltet.

Wie kann man Schiffe individualisieren?

Außerdem werden noch kurz die Anpassungsmöglichkeiten für die Schiffe angesprochen und einige Beispiele gezeigt. Ein paar dieser Funktionen werden aber erst nach dem Release von Sea of Thieves am 20. März 2018 für PC und Xbox One ins Spiel eingebaut.

