Sea of Thieves - Trailer: Die Stürme werden ein Erlebnis

Freitag, 14. Juli 2017 um 10:09

In einer ganzen Reihe von Videos zu Sea of Thieves zeigen und erklären die Entwickler von Rare die verschiedenen Spielelemente ihres Piraten-Onlinespiels. Diesmal sind die Stürme dran, die nicht nur eindrucksvoll aussehen sollen, sondern auch wichtig fürs Gameplay sein sollen, wenn Sea of Thieves für PC und Xbox One veröffentlicht wird.

Im Video sehen wir dann natürlich ein paar Beispielszenen, bekommen aber auch viele Hintergrundinfos zur Technik und der Entwicklung, die in dieses Feature geflossen ist. Jede Woche gibt es auf dem YouTube-Kanal von Sea of Thieves ein neues Video mit Eindrücken und Erklärungen aus der Entstehungsphase.

