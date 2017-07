Sea of Thieves - Trailer zu Rätsel-Quests: So soll Schatzsuche Spaß machen

Freitag, 21. Juli 2017 um 13:53

In Sea of Thieves soll es nicht nur um Kämpfen, Looten und Rumsegeln gehen, die Spieler sollen auch in Gruppen oder allein nach Schätzen suchen. Damit es den digitalen Piraten nicht zu leicht gemacht wird, wurde die Schatzsuche zu einem Rätsel-Gameplay ausgebaut.

Wie die Entwickler im Video erklären und zeigen, muss man gereimte Texte nach Hinweisen entschlüsseln und dann Punkte auf der Karte oder in der Spielwelt wiedererkennen, um die Schätze zu erreichen. Die Gedicht-Texte der Rätsel werden dabei auch nur nach und nach freigeschaltet, sobald die Spieler bestimmte Voraussetzungen erfüllt haben.

Ein Sturm zieht auf: So sollen die Unwetterin Sea of Thieves funktionieren