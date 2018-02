Sea of Thieves - Video: Beta-Fazit - Was der Twitch-Hit bis zum Release noch verbessern muss

Donnerstag, 01. Februar 2018 um 17:01

Zu Sea of Thieves hat der Entwickler Rare wenige Wochen vor dem Release am 20. März einen geschlossenen Beta-Test abgehalten. Sandro Odak und Michael Obermeier haben mitgespielt und spinnen im Video nicht nur abenteuerlichen Seemannsgarn, sondern besprechen auch, vor welchen großen Herausforderungen die Vollversion des Spiels steht.

Denn während die Beta-Phase auch dem letzten Zweifler gezeigt hat, dass Sea of Thieves unter den richtigen Umständen eine absolute Multiplayer-Spaßkanone ist, muss der Play-Anywhere-Titel auf Windows 10 und Xbox One erst noch beweisen, dass er auch ausreichend Langzeitmotivation bietet.

Trotzdem haben unsere Redakteure schon in der Beta mehr spektakuläre Abenteuer erlebt, Schiffe versenkt, Schätze gehoben und Kameraden auf einsamen Inseln zurückgelassen, als man in einem Video unterbringen kann. Michi und Sandro erzählen deshalb von ihren tollsten Erlebnissen auf (und unter) hoher See.