Sea of Thieves - Video: Was wurde bereits verbessert?

Freitag, 07. April 2017 um 11:59

Während wir weiter auf einen Release-Termin für das Piratenspiel Sea of Thieves warten, erklären die Entwickler in diesem Video, was bereits verbessert wurde, seit die ersten Spieler Ende 2016 im Insider-Programm die Alpha-Version ausprobieren konnten.

Im Trailer erklärt Executive Producer Joe Neate, was sich getan hat. So waren die Skelette als KI-Gegner wohl ein bisschen zu stark und wurden entsprechend angepasst. Auch die Häufigkeit der Begegnungen auf der offenen See wurde angepasst und erhöht. Und die Grafik wurde geändert, um Schiffe am Horizon leichter erkennbar zu machen. Neate erklärt auch, wie sie den Voice-Chat optional machen wollen.

Sea of Thieves soll im Frühjahr für PC (nur Windows 10) und Xbox One veröffentlicht werden.

