Shadow of War - Trailer stellt die Monster von Mittelerde vor

Montag, 21. August 2017 um 10:43

Ein neuer Trailer zu Mittelerde: Schatten des Krieges zeigt, dass uns im Open-World-Spiel nicht nur die Orcs gefährlich werden: Auch die Bestien von Mittelerde wollen uns an den Kragen. Im Video muss sich unser Held Talion einem Balrog, einem Baumgeist und einem Caragor stellen.

Zum Glück haben wir den Monstern mehr als nur ein paar Schwerthiebe entgegenzusetzen: Talion kann sich offenbar selbst wilde Kreaturen wie Drachen oder Eistrolle zu eigen machen und ihre Elementarkräfte gegen die Gegner einsetzen.

So dürfte bei all den Kämpfen gegen Orcs auch für genug Abwechslung im Spiel gesorgt sein. Damit uns auch sonst nicht langeweilig wird, hat sogar das Endgame einen besonderen Kniff bekommen: Während wir das Spiel über Festungen erobern müssen, sollen wir am Ende unsere Festung gegen Angreifer verteidigen.

Shadow of War erscheint am 10. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One.