Shape of Water - Neuer Trailer zeigt die Kreatur aus Guillermo Del Toros Fantasyfilm

Freitag, 15. September 2017 um 10:00

Im neuen Trailer zum Fantasy-Film Shape Of Water von Regisseur Guillermo del Toro (Hellboy, Pans Labyrinth) gibt es mehr von dem mysteriösen Wasserwesen an der Seite von Sally Hawkins zu sehen.

Die Handlung spielt in den 1960er Jahren während des Kalten Krieges. In einer streng geheimen Einrichtung der US-Regierung arbeitet die stumme Elisa (Sally Hawkins) als Hilfskraft. Eines Tages entdeckt sie ein mysteriöses Wasserwesen und freundet sich mit ihm an. Als sie feststellen muss, dass es für schreckliche Experimente missbraucht wird, beschließt sie das Wesen zu retten.

Zur Besetzung gehören Sally Hawkins (Happy-Go-Lucky), Michael Shannon (Man Of Steel), Richard Jenkins (The Visitor), Michael Stuhlbarg (Boardwalk Empire), Octavia Spencer (The Help) und Doug Jones (Pans Labyrinth, Hellboy) als Wasserwesen.

Der Fantasyfilm wurde in Cannes als Bester Film mit einem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Shape Of Water kommt am 15. Februar 2018 in die Kinos.