Sherlock - Serien-Trailer zu Staffel 4: Das Spiel ist vorbei

Montag, 12. Dezember 2016 um 05:37

Die erfolgreiche BBC-Serie Sherlock geht gleich zu Beginn des Jahres mit der vierten Staffel an den Start. Im neuen düsteren Trailer mit Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes und Martin Freeman als Dr. Watson kündigt sich die Rückkehr von Erzfeind Moriarty an. Und wem gilt die Liebeserklärung von Sherlock?

Die vierte Staffel Sherlock geht am 1. Januar 2017 auf BBC an den Start und umfasst die drei Folgen The Six Thatchers, The Lying Detective und The Final Problem. Noch ist unklar, wie die Serie weitergeht oder ob die vierte Staffel auch das Ende der Serie bedeutet.