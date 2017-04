Shiness: The Lightning Kingdom - Trailer zum Rollenspiel-Release für PC, PS4 und Xbox One

Mittwoch, 19. April 2017 um 11:40

Ein bisschen J-RPG, ein bisschen Arena-Kampfspiel und dazu eine bunte Fantasywelt zum Erkunden, das ist Shiness: The Lightning Kingdom. Das Rollenspiel vom französischen Entwickler Enigami ist seit dem 18.4.2017 für PC, PS4 undd Xbox One zu haben und erzählt die Geschichte von fünf unwahrscheinlichen Verbündeten, die in einem Fantasy-Königreich in die politischen Machtkämpfe verstrickt werden.

Während wir die offenen Level frei erkunden und mit den Spezialfähigkeiten der verschiedenen Helden neue Wege eröffnen, kleine Rätsel lösen und Quests erfüllen, erinnern die Kämpfe an klassische Fighting-Games und lassen uns in Arenen gegen Feinde antreten. Hier sind nicht nur schnelle Reflexen gefragt, sondern auch Taktik im Umgang mit magischen Fern- und Nahangriffen, die die Wende im Kampf bringen können.

Der Launch-Trailer zeigt uns Gameplay aus den verschiedenen Gebieten des rund 20 Stunden langen Spiels. Wir sehen sowohl Erkundungs-Abschnitte als auch Kämpfe, teilweise sogar mit Bossen.