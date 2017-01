Shooter 2017 - Video: Das sind die wichtigsten Shooter des Jahres

Montag, 02. Januar 2017 um 09:31

Wir zeigen im Video die wichtigsten und interessantesten Shooter des kommenden Spielejahres 2017! Von Scharfschützen-Duellen bei Sniper Elite 4 oder Sniper Ghosarrior 3 über taktische Open-World-Einsätze in Ghost Recon: Wildlands bis hin zum furiosen Arena-Wettkampf in Quake Champions.



Und das ist nur die Spitze des Shooter-Eisbergs. Im Video zeigen wir neben den genannten noch zahlreiche weitere kommende Shooter - aber freilich ist auch das nur ein Teil der 2017 erscheinenden Genrevertreter. So wird garantiert ein neues Call of Duty und wohl auch ein Destiny 2 erscheinen - nur gibt es zu diesen Titeln halt leider noch kein Videomaterial.