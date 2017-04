Sieben Minuten nach Mitternacht - Kino-Trailer zum Fantasyfilm mit Liam Neeson als Monster

Dienstag, 25. April 2017 um 10:50

Im Trailer zur Jugendbuchverfilmung Sieben Minuten nach Mitternacht (A Monster Calls) hat es der junge Conor (Lewis MacDougall) nicht leicht: Seine Mutter (Felicity Jones) ist schwerkrank und er muss bei seiner unnahbaren Großmutter (Sigourney Weaver) leben. Außerdem wird er in der Schule ständig von den großen Jungs verprügelt. Kein Wunder also, dass er so unglaublich wütend ist und ständig Alpträume hat. Eines Nachts wacht er auf und entdeckt er ein riesiges Monster vor seinem Fenster, das ihm fortan zur Seite steht.

Von Regisseur J.A. Bayona (Das Waisenhaus, Jurassic World 2) mit Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby Kebbell und Liam Neeson als Monster.

Kinostart ist am 4. Mai 2017.