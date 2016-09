Silence: The Whispered World 2 - Exklusives Demo-Gameplay mit Produzent Ralf Kessler

28.09.2016 13 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Produzent Ralf Kessler von Daedalic zeigte uns die fast fertige Version von Silence: The Whispered World 2 und beantwortete Fragen der Zuschauer im Live-Stream.



Wir konnten diesmal sogar mehr zeigen, als je in Demo-Präsentationen oder auf Messen zu spielen war.



Silence ist der Nachfolger zum Erfolgs-Adventure The Whispered World und wird am 15. November für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.



