Skull & Bones im Gameplay-Trailer - Multiplayer-Seeschlachten und Beutejagd

Montag, 12. Juni 2017 um 09:00

Im ersten Gameplay-Trailer zu Skull & Bones, dem neuen Multiplayer-Spiel von Ubisoft Singapur, bekriegen sich zehn Spieler im 5vs5-Multiplayer ganz im Geist der Seeschlachten von Assassin's Creed: Black Flag auf dem indischen Ozean. Ein Gespür für das eigene Schiff, Wind und den richtigen Moment zur Flucht spielen in Skull & Bones eine wichtige Rolle.

Für taktischen Tiefgang sorgen vor allem die unterschiedlichen Schiffsklassen, die in der Schlacht aufeinander abgestimmte Rollen einnehmen. Wer sich auf dem Shared-World-Ozean von Skull & Bones herumtreibt kann so seinen eigenen Spielstil und seine Nische in den Multiplayer-Gefechten finden, etwa als Kapitän einer schwer bewaffneten Fregatte, einer rammfähigen Brigantine oder einer wenigen Mörser-Sloop.

Ebenfalls mit dabei und verdammt cool: die Seemannsgesänge, die schon in Black Flag für ordentlich Stimmung sorgten! Erscheinen soll Skull & Bones im Herbst 2018, nach Release soll jede neue Saison des Multiplayer-Titels dessen Welt erweitern und verändern.

Neues Piratenspiel angekündigt: Skull & Bones auf der E3 2017