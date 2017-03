Skylar & Plux - Angriff auf Yooka-Laylee: Gameplay & Release-Termin im Trailer

Mittwoch, 29. März 2017 um 17:26

Skylar & Plux: Adventure on Clover Island kommt am 19. Mai für PC, PS4 und Xbox One raus und dieser Trailer zeigt ein paar neue Gameplay-Szenen aus dem 3D-Plattformer im Stil von Genre-Klassikern wie Ratchet & Clank, Jak and Daxter oder Crash Bandicoot. Damit schlägt das Spiel in eine ähnliche Kerbe wie Yooka-Laylee, das ja bereits im April veröffentlicht wird.

Die beiden namensgebenden Helden setzen in ihrem Abenteuer wie bei dieser Art von Spielen auch jede Menge Gadgets ein, um neue Wege zu erkunden und Gegner zu bezwingen.

Der Trailer zeigt nun Gameplay-Szenen aus den unterschiedlichen Gebieten des Spiels, von tropischen Inseln über eisige Regionen bis in Wüsten und Gebirge.

Spielvorstellung: Skylar & Plux bringt uns zurück in die PlayStation-Kindheit