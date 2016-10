Skyrim: Special Edition - Skyrim bleibt Skyrim - mit Bugs & Glitches

Montag, 31. Oktober 2016 um 19:31

Skyrim: Special Edition verpasst dem Bethesda-Rollenspiel HD-Grafik, bleibt dem Original aber in einem Punkt treu: Ab und an gibt's in der riesigen Elder-Scrolls-Welt kleine Bugs und Glitches, die für allerhand alberne Szenen sorgen. Wir haben im Video die in der Steam-Community geposteten Clips der Special Edition zusammengetragen, die mal im Zusammenhang mit falschen Grafikeinstellungen, inkompatiblen Mods oder einfach nur dem alten Skyrim-Irrsinn zu verdanken sind.

Quellen im Video: