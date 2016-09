Sniper Elite 4 - Neuer Gameplay-Trailer macht Jagd auf den Führer

Scharfschütze Karl Fairburne erschießt nun Faschisten in Italien. So kurz lässt sich Sniper Elite 4 beschreiben, der Shooter schließt direkt am dritten Teil an. Dieses Mal geht es im Jahr 1943 in Italien zusammen mit dem lokalen Widerstand gegen die Achsenmächte. Gekämpft wird unter anderem in mediteranen Städten, Wäldern, vom Monte Cassino inspirierte Gegenden und Nazi-Großbauten. Sniper Elite 4 bietet eine vollständige Story-Kampagne, einen Koop-Modus und einen Versus-Mehrspieler.