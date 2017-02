Sniper Elite 4 - Test-Fazit im Video mit Gameplay-Szenen

Dienstag, 14. Februar 2017 um 18:38

Wie gut ist Sniper Elite 4? Und für wen ist der Scharfschützen-Shooter mit den größten Leveln der Serie besonders interessant? Schließlich gibt es neben der Story-Kampagne für bis zu zwei Spieler auch einen Horde und den Multiplayer-Modus. Diese Fragen beantworten Tobias Veltin im Video. Dazu gibt es noch ein paar Gameplay-Szenen aus dem Spiel zu sehen, unter anderem aus dem Koop-Modus.

Sniper Elite 4 gibt es seit dem 14.2. für PC, PS4 und Xbox One und natürlich kommt auch die Technik zur Sprache. Wer also wissen will, ob sich der Kauf von Sniper Elite 4 lohnt, dem helfen wir mit diesem Video hoffentlich weiter. Natürlich gibt es auch den Test zum Spiel mit Wertung zu Sniper Elite 4.

Wie geht es mit dem Spiel weiter? Infos zum Season-Pass mit Bonus-Kampagne von Sniper Elite 4.