Sniper: Ghost Warrior 3 - Trailer erklärt das Spiel in 10 Punkten

Montag, 24. April 2017 um 14:52

Zum Release von Sniper: Ghost Warrior 3 am 25.4. für PC, PS4 und Xbox One erklärt dieser Trailer, was man in dem Open-Level-Shooter machen kann. Dazu wird nicht nur das Arsenal des Spiels vorgestellt, wir sehen auch einige der Spezialfähigkeiten, die wir einsetzen können.

Im Video geht es auch um die Story von Sniper: Ghost Warriro 3, die sich um das Schicksal zweier Brüder dreht. Außerdem werden die viele Klettermöglichkeiten des Spielers und die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade erklärt und gezeigt.

Bei einem Scharfschützen-Shooter darf natürlich auch die Killcam und die detailreiche Einstellung des Gewehrs nicht fehlen. Deshalb werden auch diese Features sowie die Aufklärungsmöglichkeiten mit einer Drohne im Video erklärt.

Am Ende zeigt der Trailer noch, welche spielerischen Freiheiten uns Sniper: Ghost Warrior 3 bieten soll.