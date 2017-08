South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Gameplay-Walkthrough durch den Stripclub zeigt absurde & eklige Rätsel

Dienstag, 22. August 2017 um 18:00

Ubisoft hat passend zur gamescom 2017 neues Gameplay zu South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe veröffentlicht. In dem Walktrhough durch den Stripclub wird klar, dass auch das zweite South Park-Spiel nicht viel von politisch-korrektem Humor hält.

Wie angesichts des Titels schon zu erwarten war, scheut sich auch South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe nicht davor, die Grenzen des guten Geschmacks vollständig auszuloten. Dementsprechend furzen wir im Gameplay-Walkthrough in Getränke, bekämpfen Stripper und ziehen an Captain Diabetes’ Seite in den Kampf.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe wird am 17. Oktober für PS4, Xbox One und PC erscheinen.