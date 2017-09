South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Trailer: Crafting? Alles eine Frage des Stuhlgangs

Dienstag, 12. September 2017 um 17:28

Im diesem Trailer zu South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe zeigt Ubisoft das neue Craftingsystem und die Artefakte.

Wie im ersten Teil kann die Spielfigur wieder eine Toilette benutzen. Nun aber werden beim Stuhlgang Craftingobjekte erzeugt. Niemand anderes als Morgan Freeman erklärt in seiner Freeman's Tacobar, wie dieses neu Feature funkioniert.

Es können nun Verbrauchsgegenstände, Kostüme und Artefakte gecraftet werden. Letztere dienen uns zur Steigerung unserer Attribute wie Gesundheit oder Stärke, gewähren aber auch Team-Boni. Dies führt dazu, dass die Erscheinung des Charakters wesentlich flexibler ist, da Kleidung nicht mehr Attribute erhöht, sonder rein kosmetischer Natur ist.

Mit South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe versetzt Ubisoft die bekannten Charaktere in ein Superhelden-Setting. Das Spiel erscheint am 17.Oktober für PC,PS4 und Xbox One.