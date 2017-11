South Park: Phone Destroyer - Release-Trailer erzählt die Legende des auserwählten Handy-Helden

Mittwoch, 08. November 2017 um 08:00

In dem kostenlosen South Park: Phone Destroyer schlüpft ihr in die Rolle eines auserwählten Handy-Helden, der gegen eine Vielzahl an Bedrohungen in den Kampf zieht. Das Echtzeit-Strategie-Spiel stellt euch dazu mächtige Verbündete bereit, die ihr mit Sammelkarten beschwören könnt.

South Park: Phone Destroyer ist ab sofort gratis für Android- und iOS-Geräte erhältlich.