Space Hulk: Deathwing - Video: 14 Minuten Kampagnen-Gameplay - Ymgarl Gene-Stealers vs. Space Marines

Samstag, 03. Dezember 2016 um 12:21

Kurz vor dem Release von Space Hulk: Deathwing zeigen die Entwickler nochmal 14 Minuten aus der Story-Kampagne des Ego-Shooters - es gab bereits einen anderen Level zu sehen. Diesmal ist ein späterer Level dran und die Space Marines bekommen es mit den gefährlichen Ymgarl Gene-Stealers zu tun.

In Space Hulk: Deathwing können dir die Kampagne allein mit KI-Kollegen oder im Koop mit echten Mitspielern angehen und dabei aus verschiedenen Charakterklassen wählen, die unser Arsenal und unsere Fähigkeiten bestimmen.

In der technische Beta konnte uns Space Hulk: Deathwing allerdings noch nicht wirklich überzeugen, so das wir dem Release des Spiels am 9. Dezember 2017 mit etwas Sorge entgegen blicken. Die Versionen für PS4 und Xbox One sind erst für 2017 angekündigt.